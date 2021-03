Novak Djokovic heeft Roger Federer maandag afgelost als recordhouder met de meeste weken als nummer één van de wereldranglijst. De 33-jarige Serviër voert voor de 311e week de ATP-ranking aan, Federer staat op 310 weken.

Djokovic werd na zijn Wimbledon-zege in 2011 voor het eerst nummer één van de wereld en hield die positie bijna een jaar vast. Daarna heroverde hij meermaals de eerste plaats op de lijst, die in 1973 in het leven werd geroepen.

De enige keer dat Djokovic wegzakte uit de top drie was in 2017, toen hij kampte met fysieke problemen. In november 2018 keerde hij terug aan de absolute top en sinds februari 2020 is de achttienvoudig Grand Slam-winnaar onafgebroken de nummer één.

Pete Sampras is de nummer drie op de lijst met 286 weken als nummer één, gevolgd door Ivan Lendl (270 weken) en Jimmy Connors (268 weken). Rafael Nadal, de huidige nummer twee, voerde 209 weken de ranking aan.

Meeste weken nummer één wereldranglijst 1. Novak Djokovic - 311 weken

2. Roger Federer - 310 weken

3. Pete Sampras - 286 weken

4. Ivan Lendl - 270 weken

5. Jimmy Connors - 268 weken

Door zijn Wimbledon-titel in 2011 werd Novak Djokovic voor het eerst nummer één. Door zijn Wimbledon-titel in 2011 werd Novak Djokovic voor het eerst nummer één. Foto: ANP

Federer heeft nog wel record meeste weken op rij

Het record van langste onafgebroken periode als nummer één is nog wel in handen van Federer. De Zwitser voerde van februari 2004 tot augustus 2008 237 weken op rij de lijst aan.

De langste periode van Djokovic als mondiale nummer één was 122 weken, van juli 2014 tot september 2016. Hij legt het af tegen Connors (160 weken op rij) en Lendl (157 weken op rij).

De verwachting is dat Djokovic de nummer één-positie nog even vasthoudt. Hij heeft momenteel 12.030 punten en nummer twee Nadal staat op 9.850 punten. Daniil Medvedev, Dominic Thiem en Stéfanos Tsitsipás completeren de top vijf en Roger Federer staat zesde.

Botic van de Zandschulp is op de 149e plek de beste Nederlander. Bij de vrouwen is Kiki Bertens (WTA-11), die onlangs voor het eerst sinds 2018 uit de top tien van de wereldranglijst viel, nog altijd de hoogstgeplaatste Nederlander.