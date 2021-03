De Nederlandse hockeysters hebben zaterdag in de Pro League gewonnen van Duitsland. Oranje maakte in het lege Wagener Stadion in Amstelveen een 0-1-achterstand goed en zegevierde met 2-1. Het was de honderdste zege van Nederland onder bondscoach Alyson Annan.

Tegen de verhouding in kwam Duitsland in het eerste kwart nog op voorsprong. Lisa Altenburg liet keeper Anne Veenendaal na twaalf minuten spelen kansloos.

Het antwoord van Oranje volgde pas in het derde kwart. Frédérique Matla tikte een voorzet van Laura Nunnink binnen, waarna Ireen van den Assem vijf minuten later de winnende 2-1 binnensleepte uit een strafcorner.

Annan had slechts 120 interlands nodig voor haar honderdste zege als bondscoach van de Nederlandse hockeysters. De geboren Australische is sinds oktober 2015 de eindverantwoordelijke bij Oranje, waarmee ze tot dusver één wereldtitel, twee Europese titels en olympisch zilver won.

Om 16.30 uur spelen de Nederlandse hockeymannen in het Wagener Stadion ook een Pro League-wedstrijd tegen Duitsland. Zondag treden beide ploegen opnieuw aan tegen de oosterburen.