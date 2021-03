De Nederlandse hockeyers hebben zaterdag in de Pro League een kansloze nederlaag geleden tegen Duitsland. Oranje verloor in het lege Wagener Stadion in Amstelveen met 2-4. Bij de vrouwen, die wel afrekenden met Duitsland, vierde bondscoach Alyson Annan een primeur.

De Nederlandse mannen kwamen nog wel goed uit de startblokken tegen Duitsland. Na een paar minuten spelen sleepte specialist Jip Janssen de eerste de beste strafcorner binnen.

Nog voor rust ging het helemaal mis voor Oranje. Constantin Staib maakte de 1-1 en nadat Floris Wortelboer geblesseerd uitviel zette Paul-Philipp Kaufman Duitsland voor het eerst op voorsprong.

Oranje maakte na de pauze een machteloze indruk en zag Duitsland verder uitlopen via Marco Miltkau en opnieuw Staib, waarna Jeroen Hertzberger de nederlaag een dragelijker aanzien gaf met de 2-4.

Zondag kunnen de hockeyers alweer revanche nemen voor de kansloze nederlaag tegen Duitsland. Dan speelt de ploeg van bondscoach Max Caldas opnieuw tegen de oosterburen.

Primeur voor Annan

Eerder op de dag waren de vrouwen een stuk succesvoller tegen Duitsland. Oranje maakte in Amstelveen een 0-1-achterstand goed en zegevierde met 2-1. Het was de honderdste zege van Nederland onder bondscoach Alyson Annan.

Tegen de verhouding in kwam Duitsland in het eerste kwart nog op voorsprong. Lisa Altenburg liet keeper Anne Veenendaal na twaalf minuten spelen kansloos.

Het antwoord van Oranje volgde pas in het derde kwart. Frédérique Matla tikte een voorzet van Laura Nunnink binnen, waarna Ireen van den Assem vijf minuten later de winnende 2-1 binnensleepte uit een strafcorner.

Annan had slechts 120 interlands nodig voor haar honderdste zege als bondscoach van de Nederlandse hockeysters. De geboren Australische is sinds oktober 2015 de eindverantwoordelijke bij Oranje, waarmee ze tot dusver één wereldtitel, twee Europese titels en olympisch zilver won.