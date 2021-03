Maureen Koster heeft zaterdag excuses aangeboden voor het emotionele interview dat ze vrijdagavond bij de NOS gaf na haar valpartij in de finale van de 3.000 meter bij de EK indoor.

De 28-jarige Koster was nog volop verwikkeld in de strijd om de medailles toen ze op haar voet werd getrapt. De Nederlandse raakte uit balans en ging naar de grond, waardoor ze een eventuele medaille in het Poolse Torun kon vergeten.

Vlak na haar mislukte race verscheen een huilende Koster voor de camera bij de NOS en liet ze haar emoties de vrije loop. "Ik hoop dat degene die op mijn voet is gaan staan echt een dikke diskwalificatie krijgt. Ik ben zo pissed off."

Een dag later komt Koster op Twitter terug van haar harde uitspraken. "In mijn emotie heb ik na mijn race dingen gezegd die niet netjes en onsportief zijn. Na een nachtje slapen en het analyseren van de beelden, weet ik heel goed dat het niemand anders haar schuld is dan die van mezelf. Sorry voor dit belabberde interview."

Koster liep in de halve finales van de 3.000 meter nog de vierde tijd (8.56,91). Ze veroverde in 2015 al eens brons op die afstand bij de EK indoor. Een jaar later op de WK indoor werd Koster vierde.

De EK in Torun is donderdag begonnen en duurt nog tot en met zondag. Zaterdagavond liggen er voor Nederland weer medaillekansen, met topfavoriet Femke Bol en Lieke Klaver in de finale van de 400 meter.