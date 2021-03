Het aantal paarden dat is overleden aan de gevolgen van het rinopneumonievirus is opgelopen tot negen. Volgens de internationale paardensportbond FEI gaat het om paarden uit Duitsland, Spanje, België, Frankrijk en Zweden.

Het paardenvirus dook onlangs op bij een concours hippique in de Spaanse stad Valencia. Omdat de daar aanwezige paarden zich vervolgens over Europa verspreidden, kondigde de FEI een verbod op wedstrijden tot eind maart aan.

In Valencia staan momenteel twaalf Nederlandse paarden in quarantaine. Volgens de FEI is er naast de sterfgevallen sprake van nog veel meer "ernstige gevallen".

Het virus werd afgelopen week ook geconstateerd bij paarden van de Duitser Sven Schlüsselburg in Doha. Die dieren, die tot 12 februari in Valencia verbleven, vertonen inmiddels geen symptomen meer, zo meldde de Duitse paardensportbond.

De Nederlandse hippische sportfederatie KNHS sprak deze week al haar zorgen uit over het besmettelijke rinopneumonievirus - niet alleen vanwege het gevaar voor de paarden, maar ook met het oog op de Olympische Spelen.

"Vanwege het coronavirus hebben de ruiters al heel weinig kansen gehad om topwedstrijden te rijden", zei algemeen directeur Theo Fledderus. "De voorbereiding op de Spelen stond al onder druk. Daar komt dit nog bij. En wie zegt mij dat het eind maart voorbij is?"