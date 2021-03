Nadine Visser heeft zich zaterdag bij de EK indoor in het Poolse Torun overtuigend voor de halve finales van de 60 meter horden geplaatst. Zoë Sedney overleefde de series eveneens. Iets eerder op de dag bereikte polsstokhoogspringer Menno Vloon de finale en werd Joris van Gool gediskwalificeerd in de series van de 60 meter.

De 26-jarige Visser doorstond de series zoals verwacht eenvoudig. Ze liep een tijd van 7,92 seconden, waarmee ze de snelste van allemaal was. Sedney werd in haar serie tweede in een tijd van 8,11 en is ook door naar de halve eindstrijd.

Visser is de grote favoriet voor het goud in Polen. Twee jaar geleden veroverde ze goud bij de EK indoor in Glasgow. De EK in Torun is voor de Hoornse een belangrijk moment in de aanloop naar de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio.

De 26-jarige Vloon overtuigde zaterdag eveneens. Hij was een van de drie polsstokhoogspringers die over 5,70 meter gingen, wat betekent dat hij zondag in de finale voor een medaille gaat. Vloon verpulverde onlangs nog zijn eigen nationale record door 5,96 te noteren.

Menno Vloon ging in de series van het polsstokhoogspringen over 5,70 meter. Menno Vloon ging in de series van het polsstokhoogspringen over 5,70 meter. Foto: ANP

Van Gool snel klaar op 60 meter

Voor de 22-jarige Van Gool is zijn uitsluiting een flinke tegenvaller. Twee jaar geleden veroverde hij bij de EK in Glasgow nog brons op de 60 meter en ook dit jaar ging hij voor een medaille.

In de aanloop naar de EK in Polen had de Nederlander al vorm getoond door voor de derde keer op rij de nationale indoortitel te veroveren. Hij scherpte dit jaar bovendien het Nederlands record aan tot 6,58 seconden.

Van Gool kan zich nu op het outdoorseizoen richten. Hij is met de Nederlandse ploeg al zeker van deelname aan de 4x100 meter estafette bij de Spelen van Tokio, maar wil zich ook op de 100 meter kwalificeren. Van Gool moet dan de limiet van 10,05 seconden zien te slechten.

Op de 3.000 meter greep Mike Foppen naast een ticket voor de finale. De 24-jarige Nederlander eindigde in zijn serie als vierde (7.49,99). Alleen de top drie plus de drie tijdsnelsten overall - ook tot die laatste groep behoort Foppen niet - plaatsten zich voor de eindstrijd.

Zijn diskwalificatie was een grote teleurstelling voor Joris van Gool. Zijn diskwalificatie was een grote teleurstelling voor Joris van Gool. Foto: ANP

Meerkampers Taam en Braun (nog) niet bij allerbesten

Op de meerkamp staan Rik Taam en Pieter Braun na twee onderdelen respectievelijk zesde en negende, van de twaalf. Taam kwam tot 6,94 seconden op de 60 meter en 7,29 meter bij het verspringen, terwijl Braun 7,25 seconden en 7,38 meter noteerde. De onderdelen kogelstoten, hoogspringen, 60 meter horden, polsstokhoogspringen en 1.000 meter volgen nog.

Er komen zaterdag veel Nederlanders in actie bij de EK in Torun. Zaterdagavond gaat favoriet Femke Bol voor goud in de finale van de 400 meter.