Joris van Gool is zaterdag bij de EK indoor gediskwalificeerd in de series van de 60 meter. De Nederlands kampioen kreeg een valse start achter zijn naam bij het toernooi in Torun.

De uitsluiting is een flinke tegenvaller voor de 22-jarige Van Gool, die twee jaar geleden bij de EK indoor in Glasgow nog brons veroverde op de 60 meter en ook dit jaar voor een medaille ging.

In aanloop naar de EK in Polen had de Nederlander al vorm getoond door voor de derde keer op rij de nationale indoortitel te veroveren. Hij scherpte dit jaar bovendien het Nederlands record aan tot 6,58 seconden.

Van Gool kan zich nu gaan opmaken voor het outdoorseizoen. Hij is met de Nederlandse ploeg al zeker van deelname op de 4x100 meter estafette bij de Olympische Spelen van Tokio, maar wil zich ook op de 100 meter kwalificeren. Van Gool moet dan de limiettijd van 10,05 zien te slechten.

Namens Nederland had ook de achttienjarige Raphael Bouju zich op de 60 meter voor de EK geplaatst, maar in aanloop naar het toernooi werd besloten dat hij uit vrees voor overbelasting toch thuisbleef.

Er komen zaterdag veel Nederlanders in actie bij de EK in Torun. Zaterdagavond gaat favoriet Femke Bol in de finale van de 400 meter voor goud.