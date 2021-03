Femke Bol hoopt haar stormachtige ontwikkeling zaterdag te bekronen met goud op de 400 meter bij de EK indoor. Het Nederlandse toptalent is de duidelijke favoriet, maar ze verwacht een spannende finale tegen onder anderen Lieke Klaver.

"Een 400 meter indoor lopen is anders dan op de buitenbaan. Het is veel meer lopen tegen elkaar en er zijn wel duizenden scenario's denkbaar. Ik verwacht een spannende finale met veel inhaalacties en misschien wel botsingen", zei Bol na haar halve finale in het Poolse Torun.

De Amersfoortse plaatste zich vrijdag met een tijd van 51,17 als snelste voor de finale en Klaver had aan een tweede plek in haar heat (52,09) genoeg om te mogen strijden om de medailles. Dat betekent dat de twee vriendinnen elkaar zaterdag moeten zien af te troeven.

"We hebben het er eigenlijk niet over gehad vooraf, maar in de finale zijn we tegenstanders en doen we ons eigen ding. Zo staan we erin", zei de 21-jarige Bol. "Ik gun mezelf het goud meer dan wie ook. Maar als ik niet win, dan moet Lieke het doen."

Femke Bol en Lieke Klaver strijden zaterdagavond om de medailles op de 400 meter. Foto: ANP

Klaver: 'Ik moest kneiterhard knokken voor die tweede plek'

De meeste aandacht is gericht op Bol, die eerder dit seizoen met 50,64 al de beste tijd van dit jaar in Europa liep. In de series en de halve finales oogde het atletiektalent eveneens bijzonder sterk. Klaver was vooral opgelucht dat ze de finale haalde.

"In de aanloop naar het toernooi liep ik echt goede races, in de 51 seconden, en daardoor was de finale voor mijn gevoel al binnen voor de EK begonnen was. Maar dan loop je hier en moet je het nog wel even doen", aldus de 22-jarige Klaver.

"Ik moest kneiterhard knokken voor die tweede plaats, dus ik ben echt opgelucht. In de finale is alles mogelijk. Mijn strijdplan zal hetzelfde zijn als altijd: zo hard mogelijk openen en dan hopen dat ik kan doorlopen zonder dat ik moe word."

De finale van de 400 meter bij de vrouwen begint zaterdag rond 20.25 uur. Op hetzelfde nummer bij de mannen strijden Liemarvin Bonevacia, Jochem Dobber en Tony van Diepen om de medailles. Die finale staat voor 20.10 uur gepland.