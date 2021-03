Esther Vergeer heeft bedroefd gereageerd op het nieuws van het naderende overlijden van Bibian Mentel. Vrijdag werd bekend dat de meervoudig paralympisch snowboardkampioene uitzaaiingen in haar hersenen heeft en dat behandeling niet meer mogelijk is.

"Het is enorm triest. Ook al wisten we met zijn allen, inclusief zijzelf, dat dit onvermijdelijk was. Hopelijk wordt de komende periode waardevol voor haar", zegt Vergeer, chef de mission van de Nederlandse paralympische ploeg en voormalig rolstoeltennisster.

Artsen hebben Mentel geadviseerd te beginnen met afscheid nemen van haar dierbaren. De 48-jarige Utrechtse werd eind vorig jaar nog geopereerd aan haar rug. Bij de operatie werd een stukje wervel verwijderd dat was beschadigd door een tumor.

"Ik heb haar vanmiddag zelf een berichtje gestuurd; een hartje, verder had ik er weinig aan toe te voegen. Verder kun je ook niet zoveel, behalve hopen dat ze deze periode met de liefste mensen om haar heen geniet."

'Het is niet alleen maar ikke, ikke, ikke'

Vergeer en Mentel hadden de afgelopen jaren regelmatig contact en maakten elkaar mee tijdens de Paralympische Spelen van Pyeongchang in 2018. "We hebben daar ook serieuze gesprekken gevoerd, want we hadden natuurlijk een gemeenschappelijke deler", aldus Vergeer, waarbij vorig jaar borstkanker werd geconstateerd.

"Maar zij gaat altijd van het positieve uit, zoals we haar ook kennen. Ik zal haar herinneren als iemand met onuitputtelijke energie en iemand die altijd iets terug wil geven, het is niet alleen maar ikke, ikke, ikke. Ze stuurde me ook altijd appjes met bemoedigende teksten, zoals 'sterkte' of 'hou vol' als er weer iets was gevonden."

Iets wat Vergeer altijd zal bijblijven, is de zelfspot die Mentel heeft. "Ik herinner me dat we nog eens hebben getennist toen ze aan het revalideren was in De Hoogstraat (een revalidatiecentrum in Utrecht, red.). We hebben toen heel veel lol gehad en het was mooi om te zien met hoeveel zelfspot ze in de rolstoel zat. Ze heeft veel humor."