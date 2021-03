Femke Bol en Lieke Klaver hebben zich vrijdag geplaatst voor de finales van de 400 meter bij de EK indoor in Torun. Topfavoriete Bol noteerde met 51,17 de snelste tijd van alle drie de halve finales, terwijl Klaver dieper moest gaan. Bij de mannen plaatsten liefst drie Nederlanders zich voor de eindstrijd.

De 21-jarige Bol kon aan het eind van haar halve finale inhouden en zag de Britse Jodie Williams in 52,09 als tweede achter zich finishen. Vrijdagmiddag liep de Amersfoortse 52,77 in de series.

Bol, die met 50,64 de snelste tijd van dit jaar achter haar naam heeft staan, geldt als de grootste kanshebber op goud in Torun. Ze maakte in 2020 een spectaculaire ontwikkeling door en presteert ook in 2021 vooralsnog verrassend goed.

De nummer 1 en 2 van elke halve finale gingen door naar de finale, die zaterdagavond op het programma staat. Klaver plaatste zich voor de finale door als tweede te finishen in haar halve finale. Ze liep 52,09 en de Poolse Justyna Swiety-Ersetic won die race in een nationaal record van 51,34.

Lisanne de Witte eindigde in haar halve finale als vierde in 53,10 en dat was niet genoeg. De 28-jarige Noord-Hollandse pakte twee jaar geleden nog brons op de EK in Glasgow, maar mede door blessureleed presteert ze nu minder goed.

Femke Bol en Lieke Klaver na de halve finales. Femke Bol en Lieke Klaver na de halve finales. Foto: ANP

Bonevacia, Dobber en Van Diepen maken indruk

Bij de mannen plaatsten vrijdag Liemarvin Bonevacia, Tony van Diepen en Jochem Dobber zich voor de finale op de 400 meter. Niet eerder stonden er drie (op een totaal van zes finalisten) Nederlanders in de eindstrijd op een EK indoor. Opmerkelijk was ook dat ze alle drie de snelste waren in hun serie.

Van Diepen won zijn serie in de halve finales op indrukwekkende wijze. Hij lag na de eerste ronde op de derde plaats, nog achter de Tsjechische drievoudig Europees kampioen Pavel Maslak, maar zette in de tweede ronde een machtige versnelling in en rukte op naar de eerste plaats. Van Diepen finishte in een persoonlijk record van 46,06.

Bonevacia liep in zijn heat in de halve finale ook een sterke race. De Nederlands kampioen kwam als eerste door na 200 meter en liep weg van zijn concurrenten in de tweede ronde. Hij zette 46,75 op de klok.

Dobber deed het op dezelfde wijze als Bonevacia; vanaf de start voluit gaan om als eerste door te komen halfweg en vervolgens tot het einde de eerste plek vast te houden. De Santpoorter kwam uit op een tijd van 46,56.