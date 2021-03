Femke Bol en Lieke Klaver hebben zich vrijdag geplaatst voor de finales van de 400 meter bij de EK indoor in Torun. Topfavoriete Bol noteerde met 51,17 de snelste tijd van alle drie de halve finales, terwijl Klaver dieper moest gaan. In de finale van de 3.000 meter kwam Maureen Koster ten val. Bij de mannen plaatsten liefst drie Nederlanders zich voor de eindstrijd op de 400 meter.

De 21-jarige Bol kon aan het eind van haar halve finale inhouden en zag de Britse Jodie Williams in 52,09 als tweede achter zich finishen. Vrijdagmiddag liep de Amersfoortse 52,77 in de series.

Bol, die met 50,64 de snelste tijd van dit jaar achter haar naam heeft staan, geldt als de grootste kanshebber op goud in Torun. Ze maakte in 2020 een spectaculaire ontwikkeling door en presteert ook in 2021 vooralsnog verrassend goed.

De nummer 1 en 2 van elke halve finale gingen door naar de finale, die zaterdagavond op het programma staat. Klaver plaatste zich voor de finale door als tweede te finishen in haar halve finale. Ze liep 52,09 en de Poolse Justyna Swiety-Ersetic won die race in een nationaal record van 51,34.

Lisanne de Witte eindigde in haar halve finale als vierde in 53,10 en dat was niet genoeg. De 28-jarige Noord-Hollandse pakte twee jaar geleden nog brons op de EK in Glasgow, maar mede door blessureleed presteert ze nu minder goed.

Bonevacia, Dobber en Van Diepen maken indruk

Bij de mannen plaatsten vrijdag Liemarvin Bonevacia, Tony van Diepen en zich voor de finale op de 400 meter. Niet eerder stonden er drie (op een totaal van zes finalisten) Nederlanders in de eindstrijd op een EK indoor. Opmerkelijk was ook dat ze alle drie de snelste waren in hun serie.

Van Diepen won zijn serie in de halve finales op indrukwekkende wijze. Hij lag na de eerste ronde op de derde plaats, nog achter de Tsjechische drievoudig Europees kampioen Pavel Maslak, maar zette in de tweede ronde een machtige versnelling in en rukte op naar de eerste plaats. Van Diepen, die in 2019 EK-brons veroverde, finishte in een persoonlijk record van 46,06.

Bonevacia liep in zijn heat in de halve finale ook een sterke race. De Nederlands kampioen kwam als eerste door na 200 meter en liep weg van zijn concurrenten in de tweede ronde. Hij zette 46,75 op de klok.

Dobber deed het op dezelfde wijze als Bonevacia; vanaf de start voluit gaan om als eerste door te komen halfweg en vervolgens tot het einde de eerste plek vast te houden. De Santpoorter kwam uit op een tijd van 46,56.

Op de 800 meter presteerden de Nederlandse mannen veel minder goed. Djoao Lobles, Thijmen Kupers en Jurgen Wielart eindigden in hun series niet bij de eerste drie en plaatsten zich daardoor niet voor de halve finales. In 2015 pakte Kupers nog brons bij de EK in Praag.

Koster valt in finale

In de finale van de 3.000 meter bij de vrouwen leek Koster niet kansloos voor een medaille, totdat ze 300 meter voor de finish ten val kwam. De 28-jarige Zuid-Hollandse lag in vierde positie toen ze zich in het gedrang verstapte en onderuit ging. Koster stond ogenschijnlijk ongedeerd op, maar besloot de wedstrijd niet uit te lopen.

De Zweedse Meraf Bahte kon maar net voorkomen dat ze over Koster heen viel, terwijl de winst ging naar de Britse Amy-Eloise in 8.46,43. Zes jaar geleden in Praag was er nog EK-brons voor Koster op de 3.000 meter.

Sifan Hassan had ook voor de medailles kunnen gaan, maar de nummer twee van de WK indoor van 2018 in Birmingham laat de EK schieten. Ze geeft de voorkeur aan een trainingskamp in de aanloop naar de Olympische Spelen komende zomer in Tokio.

Schilder plaatst zich voor Spelen

Voor kogelstootster Jessica Schilder was het een prachtige avond in Torun. De Volendamse verzekerde zich met een persoonlijk record van deelname aan de Spelen.

De 21-jarige Volendamse kwam tot een afstand van 18,69 meter en dat was ruim boven de olympische limiet van 18,50 meter. Ze eindigde in de finale als vijfde.

Schilder plaatste zich donderdagavond met een afstand van 18,48 meter voor de finale en dat was ook al een persoonlijk record. De titel ging naar de Portugese Auriol Dongmo, die tot een afstand van 19,34 meter kwam.

Broersen na drie ongeldige sprongen kansloos

Bij de vijfkamp kon Nadine Broersen zich na een teleurstellende middag 's avonds niet meer mengen in de strijd om de medailles.

De dertigjarige meerkampster noteerde bij het vierde onderdeel, het verspringen, drie ongeldige sprongen. Zo scoorde ze geen punten op dit onderdeel en was een medaille buiten bereik. Na drie onderdelen stond Broersen vierde. In 2014 werd de Noord-Hollandse nog wereldkampioen op de vijfkamp in Sopot.

De Europese titel was vrijdag voor de Belgische Nafissatou Thiam, die onze 'Zuiderburen' komende zomer in Tokio ook olympisch goud wil bezorgen.