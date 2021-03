Topfavoriete Femke Bol heeft zich vrijdag bij de EK indoor in Torun zonder al te veel problemen geplaatst voor de halve finales van de 400 meter. Bij de mannen maakten Liemarvin Bonevacia, Tony van Diepen en Jochem Dobber geen fout in de series van de 400 meter.

Bol is een van de sterren van het huidige indoorseizoen. De 21-jarige Nederlandse liep de afgelopen weken liefst vier keer een Nederlands record en met een tijd van 50,64 seconden is ze de snelste Europese vrouw van deze winter.

De Amersfoortse hoefde zich vrijdagochtend in de series van de EK indoor in Polen niet bovenmatig in te spannen om haar serie te winnen. Met 52,77 was ze twee tienden sneller dan de Belarussische Hanna Mikhailava, die als tweede eindigde. Bol wilde de heat winnen om in de halve finales te mogen starten in de beste baan.

Lieke Klaver, ook een kandidaat voor een medaille, volgde het voorbeeld van Bol en won de tweede heat. De Nederlandse klokte 52,74.

Liemarvin Bonevacia begon goed aan zijn EK indoor. Foto: ANP

Nederlandse mannen winnen hun heat

Bij de mannen wonnen 400 meter-lopers Bonevacia, Van Diepen en Dobber alle drie hun serie in de Arena van Torun.

Van Diepen was de snelste Nederlander. Hij klokte 46,54 in zijn heat en dat was zelfs de beste tijd van alle deelnemers. De 24-jarige Noord-Hollander verraste twee jaar geleden op de EK indoor in Glasgow met brons.

Bonevacia zette een tijd van 46,69 neer. Hij kroonde zich vorige maand tot Nederlands kampioen in een Nederlands record van 45,99, tevens de beste tijd van dit jaar in Europa. Dobber won zijn serie in 47,05.

De halve finales van de 400 meter voor mannen en vrouwen zijn vrijdagavond en de finales staan voor zaterdagavond op het programma.