Jip Vastenburg is donderdag gediskwalificeerd op de 3.000 meter op de EK indooratletiek in het Poolse Torun. Maureen Koster plaatste zich wel voor de finale op die afstand. Ook kogelstootster Jessica Schilder is door naar de eindstrijd.

Vastenburg (26) stapte op de witte lijn aan de binnenzijde waardoor de wedstrijdleiding haar naam uit de uitslag schrapte. Een teleurstelling voor de atlete, want ze leek zich overtuigend geplaatst te hebben voor de finale. Ze liep naar de derde plaats in haar serie in een persoonlijk record van 8.52,72.

De Loosdrechtse mikt voor de Olympische Spelen van Tokio op de 5.000 en 10.000 meter. Eerder was Vastenburg van plan zich te richten op de olympische marathon. Een jaar geleden slaagde ze er in Sevilla echter niet in de olympische limiet te lopen.

Koster wel naar finale op 3.000 meter

De 28-jarige Koster liep in haar serie naar de vierde plaats en dat was goed voor directe kwalificatie voor de finale op vrijdagavond. Ze liep een tijd van 8.56,91.

Koster heeft een goed indoorverleden. Ze behaalde brons op de 3.000 meter op de EK indoor van 2015 en werd vierde op de WK indoor in 2016. Dit jaar wilde ze eigenlijk geen indoorwedstrijden lopen, maar zich richten op de weg. Omdat door het coronavirus bijna nergens wegwedstrijden zijn, koos ze toch voor races in de indoorhal.

Koster wil zich plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio op de 5.000 meter. Op de Spelen van Rio in 2016 deed ze mee op de 1.500 meter en werd ze uitgeschakeld in de series.

Persoonlijk record voor Schilder

Kogelstootster Schilder gooide met haar eerste worp van 18.24 direct een persoonlijk record. Later verbeterde ze zich naar 18.48, wat voldoende was voor de vijfde plaats en daarmee een plek in de finale. Met die worp zat de 21-jarige Volendamse slechts twee centimeter onder de olympische limiet.

Op de 1.500 meter slaagden Bram Anderiessen, Mahadi Abdi Ali en Valentijn Weinans er niet in om de finale te halen. Ze eindigden respectievelijk als zevende, dertiende en zevende in hun serie.

Vrijdag worden de eerste medailles verdeeld, het EK in Polen duurt tot en met zondag.