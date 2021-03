Alistair Overeem heeft donderdag zijn afscheid van de UFC aangekondigd. De zwaargewicht vocht tien jaar lang in de belangrijkste MMA-bond, maar slaagde er niet in om de kampioensriem te veroveren.

"Als ik terugkijk op mijn tien jaar in de UFC, dan is het de mooiste ervaring van mijn leven geweest", schrijft de veertigjarige Overeem op Instagram. "Ik wil alle medewerkers van de UFC enorm bedanken, net als de fans en alle vechters die ik ben tegengekomen."

"Ik had me geen betere carrière kunnen wensen", zegt Overeem, die zich speciaal richt tot UFC-baas Dana White. "Ik wil Dana en Lorenzo Fertitta (voormalig UFC-baas, red.) bedanken dat zij alles mogelijk hebben gemaakt. Het was een eer om voor jullie te vechten."

Overeem debuteerde in 2011 in de UFC en kwam tot twintig gevechten, waarvan hij er twaalf won. Na een reeks van vier zeges mocht de Amsterdammer het in 2016 opnemen tegen de Amerikaan Stipe Miocic om de kampioensriem, maar die partij verloor hij in de eerste ronde op knock-out.

In de herfst van zijn carrière zette Overeem alles op alles om een tweede titelgevecht te krijgen. Nadat hij in februari verloor van de Rus Alexander Volkov, was die droom voorbij.

Overeem won MMA-wedstrijden in vier decennia

Eerder dit jaar zorgde Overeem voor een bijzondere mijlpaal door in vier decennia een MMA-wedstrijd te winnen. Hij boekte zijn eerste zege in 1999 en was ook in de jaren nul en tien van deze eeuw succesvol. Alleen de Rus Aleksei Oleinik ging Overeem voor door in vier decennia een MMA-duel winnend af te sluiten.

Het is nog onduidelijk of Overeem in de vechtsport actief blijft. Tot 2010 was hij als kickbokser succesvol in de K1.

Overeem is de tweede Nederlander die recent zijn vertrek uit de UFC aankondigt. Vorige maand beëindigde Stefan Struve (32) zijn carrière wegens een oorprobleem. Met Germaine de Randamie staat er nog slechts één Nederlandse vechter onder contract in de UFC.