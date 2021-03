De 24 uur van Le Mans wordt dit jaar niet in juni, maar in augustus gehouden. De organisatie van de befaamde race hoopt dat er dankzij dit besluit publiek bij het evenement aanwezig kan zijn.

De 89e editie van de 24 uur van Le Mans had eigenlijk op 12 en 13 juni moeten plaatsvinden, maar is verschoven naar 21 en 22 augustus.

"Hoewel dit een moeilijke beslissing was om te nemen, is dit wel de enig juiste keuze", aldus Pierre Fillon, voorzitter van het organiserende Automobile Club de l'Ouest (ACO).

"Het was voor ons ondenkbaar om voor het tweede jaar op rij de 24 uur van Le Mans achter gesloten deuren te houden. We doen er alles aan om dat te voorkomen en proberen met deze vroege beslissing er ook voor te zorgen dat onze deelnemers een helder zicht op de kalender hebben."

Vanwege de uitbraak van COVID-19 werd de 24 uur van Le Mans vorig jaar ook uitgesteld. De race had in juni moeten plaatsvinden, maar werd pas in september verreden.

Coureurs Sébastien Buemi, Brendon Hartley en Kazuki Nakajima bezorgden Toyota Gazoo Racing vorig jaar de zege.