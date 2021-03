De Nederlandse shorttrackers kunnen in het najaar in Dordrecht tickets bemachtigen voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Peking. De Zuid-Hollandse stad is van 25 tot 28 november gastheer van een World Cup, die de status van een olympisch kwalificatietoernooi (OKT) heeft.

Net als komend weekend bij de WK shorttrack zullen de wereldbekerwedstrijden plaatsvinden in de Optisport Sportboulevard Dordrecht. Het evenement werd donderdag toegewezen aan de KNSB en TIG Sports.

De organisatoren hebben goede hoop dat er in het najaar, in tegenstelling tot bij de WK van komend weekend, wel publiek aanwezig mag zijn in Dordrecht. "Laten we hopen dat het coronavirus in het nieuwe seizoen onder controle is", aldus technisch directeur Remy de Wit in een persbericht.

"Los daarvan zijn wij hartstikke blij dat we deze World Cup mogen organiseren. In het olympisch seizoen, waar je als land op de World Cups startbewijzen voor Peking moet bemachtigen, is zo'n thuisvoordeel welkom."

Ook World Cup in olympisch stadion Peking

Suzanne Schulting, olympisch kampioene op de 1.000 meter, kijkt ernaar uit om in het najaar in Dordrecht te schaatsen. "Het is in Dordrecht altijd een feest om te mogen rijden, zeker als de tribunes straks weer vol zitten", aldus Schulting.

"Op onze weg naar Peking is dit een mooie tussenstop. Wij zullen er in ieder geval als team alles aan doen om van deze World Cup een succes te maken."

De Olympische Spelen in Peking zullen van 4 tot en met 20 februari worden gehouden. In het olympisch stadion van de Chinese stad zal van 21 tot en met 24 oktober ook een World Cup worden gehouden, die eveneens meetelt als OKT.