Esther Vergeer fungeert ook bij de Olympische Winterspelen van volgend jaar in Peking als chef de mission van de Nederlandse paralympische ploeg.

De oud-rolstoeltennisster vertolkte die rol voor het eerst bij de Winterspelen van 2018 in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang en is komende zomer bij de uitgestelde Spelen van Tokio opnieuw chef de mission.

Met Zomer- en Winterspelen kort achter elkaar gaat ze een druk jaar tegemoet. "De vraag of dat te combineren is, was voor mij de grootste breinbreker toen ik gevraagd werd voor Peking", aldus de 39-jarige Vergeer.

Bij de voormalige topsportster werd begin vorig jaar borstkanker geconstateerd. In de zomer waren de behandelingen afgerond en kon ze haar werk hervatten.

"Ik heb er goed over nagedacht en kwam tot de conclusie dat het heel praktisch en efficiënt is om voor beide Spelen chef te zijn. Vooral omdat ik, met betrekking tot corona, veel ervaring opdoe in Tokio. Die kan ik meenemen in de voorbereiding naar Peking. Daar kunnen de wintersporters van profiteren."

Vergeer veroverde in haar loopbaan als rolstoeltennisster zeven paralympische titels. De voormalige nummer één van de wereld heeft ook 27 Grand Slam-titels op haar erelijst staan. In 2013 beëindigde ze haar carrière.