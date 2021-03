Nadine Visser gaat deze week bij de EK in het Poolse Torun voor niets minder dan prolongatie van haar Europese titel op de 60 meter horden, maar het is uiteraard niet het hoofddoel van haar seizoen. De Noord-Hollandse wil topvorm tonen richting de Olympische Spelen komende zomer in Tokio, al is door de coronapandemie niet zeker of die doorgaan.

"Elke titel die ik kan pakken, wil ik ook pakken. Na al die tijd ben ik heel blij dat er eindelijk weer een toernooi is dat doorgaat. Maar het outdoorseizoen is belangrijker", aldus de 25-jarige Visser. "Dit EK moet een belangrijke piek worden richting de Spelen. Het moet een supergoede voorbereiding zijn."

Over het al dan niet doorgaan van de Spelen wil Visser niet al te veel nadenken. "Ik train alsof de Spelen doorgaan. En als die niet doorgaan, dan is er altijd een gewoon outdoorseizoen met andere wedstrijden. Wat dat betreft maakt het niet uit. Het schema is niet anders."

Vijf maanden voor de Spelen, waar ze de 100 meter horden zal lopen, is Visser al in grootse vorm. Eind vorige maand scherpte ze in Madrid haar eigen Nederlands record op de 60 meter horden aan tot 7,81. "Het viel daar allemaal op zijn plaats. Bijna een perfecte race, zo voelde het. Het enige mindere was dat ik me niet helemaal uitgerust voelde."

Snelste tijden 60 meter horden in 2021 Nadine Visser - 7,81

Christina Clemons (VS) 7,81

Kendra Harrison (VS) - 7,82

Christina Clemons (VS) 7,83

Tonea Marshall (VS) - 7,86

Danielle Williams (Jamaica) - 7,86

Nadine Visser na haar Europese titel in 2019. Nadine Visser na haar Europese titel in 2019. Foto: ANP

'Ik ben sneller en sterker'

Op de EK in Torun, die donderdag begint, moet dat anders. "Ik wil volledig uitgerust aan de start staan. Dan ben ik nog iets scherper en moet het nóg sneller kunnen. Maar ik denk niet in specifieke recordtijden."

Met haar 7,81 is Visser de snelste Europese vrouw van 2021 en wereldwijd staat ze met de Amerikaanse Christina Clemons gedeeld eerste. Twee jaar geleden in Glasgow was 7,87 genoeg voor Visser om de Europese titel te veroveren, maar toen was ze niet de uitgesproken favoriet.

"Dat is nu anders door de tijd die ik in Madrid gelopen heb", beseft Visser. "In Glasgow was ik een van de kanshebbers, nu is er meer druk van buitenaf. Dat is niet erg. Ik leg mezelf ook druk op, goud is het doel. In vergelijking met twee jaar geleden heb ik stappen gezet. Ik ben sneller en sterker, dat wil ik dit EK laten zien."

Visser komt zaterdag voor het eerst in actie op de EK. Ze loopt dan 's ochtends in de kwalificaties van de 60 meter horden en zondagmiddag zijn de halve finales en de eindstrijd.