Nog deze maand wordt in Japan een besluit genomen over het al dan niet toelaten van buitenlandse toeschouwers tijdens de Olympische Spelen komende zomer.

Seiko Hashimoto, voorzitter van het lokale organisatiecomité, vertelde woensdag na een online vergadering met betrokkenen ook dat in april een besluit volgt over het aantal toeschouwers dat in de stadions wordt toegelaten.

De prioriteit ligt bij de veiligheid van de Japanse burgers, zei de onlangs aangestelde voorzitter. Hashimoto weet het liefst voor 25 maart wat de mogelijkheden zijn. Op die dag begint de eerder uitgestelde estafette met de olympische vlam.

"We moeten heel goed nadenken over de mutanten van het virus. Er blijft angst heersen onder de bevolking en zo lang die er is, moeten we hard werken aan de veiligheid", aldus Hashimoto. "Zowel fans uit andere landen als die in Japan willen de Spelen van dichtbij meemaken, maar dat kan alleen als de veiligheid is gegarandeerd."

Seiko Hashimoto. Seiko Hashimoto. Foto: Pro Shots

Coronamaatregelen 'sleutel tot succes'

De Olympische Spelen werden vanwege de coronapandemie al met een jaar uitgesteld. Enquêtes wezen uit dat een groot deel van de Japanse bevolking gezien de huidige onzekere stand van zaken rond het coronavirus voorstander is van nieuw uitstel of zelfs afstel.

"De veiligheid staat voorop", zei de gouverneur van Tokio, Yuriko Koike, woensdag. IOC-voorzitter Thomas Bach noemde de maatregelen tegen het coronavirus "de sleutel tot het succes" voor de Spelen.

De Spelen in Tokio beginnen op vrijdag 23 juli en op 8 augustus is de sluitingsceremonie. Een half jaar later, in februari 2022, staan de Winterspelen in Peking al op het programma.