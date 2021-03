De hippische sportfederatie KNHS heeft woensdag besloten alle topsporttrainingen in Nederland voor twee weken stil te leggen vanwege het ri­no­pneu­mo­nievirus. De maatregel volgt op het besluit van de internationale paardensportorganisatie FEI om alle internationale wedstrijden in Europa tot eind maart stil te leggen.

De KNHS meldt dat de trainingen uit voorzorg zijn stilgelegd. Er is volgens de bond nog geen aanleiding om onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten tot en met 26 jaar te annuleren.

Sporten tot en met 26 jaar is vanwege de versoepeling van coronamaatregelen sinds deze woensdag juist weer toegestaan.

De paardensport is in de greep van het rinopneumonievirus, dat eind februari opdook op een concours in Valencia. Sindsdien verspreidt het virus, dat voor paarden heel besmettelijk is, zich snel door Europa. Onder meer het evenement The Dutch Masters, dat van 12 tot en met 14 maart zouden plaatsvinden in Den Bosch, werd maandag geschrapt.

Nederlanders toch in actie in Spanje en Portugal

De FEI spreekt van de heftigste uitbraak onder paarden in tientallen jaren, maar dat betekent niet dat er deze maand helemaal geen Nederlandse ruiters in actie komen.

De internationale bond heeft bij het verbod op internationale wedstrijden namelijk een uitzondering gemaakt voor evenementen die al gestart waren en meerdere weken duren. Zo wil de organisatie voorkomen dat er veel paarden tegelijkertijd door Europa verplaatst moeten worden.

Op wedstrijden in het Spaanse Vejer de la Frontera en het Portugese Vilamoura zijn op dit moment Nederlandse ruiters actief. Buiten Europa geldt het verbod niet en dus kunnen ook in Doha ruiters in actie komen.