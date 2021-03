Femke Bol wil deze week op de EK indoor in Torun voor het eerst toeslaan op een groot toernooi. De 21-jarige Amersfoortse is bezig aan een sensationele opmars in het internationale atletiekveld en zaterdagavond moet dat leiden tot goud op de 400 meter.

"Natuurlijk, ik weet dat ik de favoriet ben voor goud. Dat doet ook wat met me, mensen verwachten veel van me. Maar ik heb vooral zin om te lopen", aldus Bol, die begin dit jaar het 23 jaar oude Nederlands record van Ester Goossens op de 400 meter indoor verbeterde.

De afgelopen weken scherpte ze haar eigen toptijd nóg drie keer aan tot 50,66 en daarmee is ze dit jaar veruit de snelste vrouw van Europa.

"Ik verras mezelf ook nog steeds", vertelt ze. "Ik had gehoopt dit jaar onder de 51 seconden te lopen, maar het gaat nu veel sneller. Het vertrouwen is groot, maar ik reken mezelf niet rijk. Het is indoor, daar kan veel gebeuren. Tegenstanders kunnen ineens boven zichzelf uitstijgen. En het is pas mijn eerste EK."

Snelste tijden 400 meter indoor van 2021 Shaunae Mille Uibo (Bahamas) - 50,21

Athing Mu (VS) - 50,62

Shamier Little (VS) - 50,61

Femke Bol - 50,64

Femke Bol - 50,66

Femke Bol - 50,81

Femke Bol - 50,96

Talitha Diggs (VS) - 51,14

Femke Bol in actie tijdens de WK outdoor van 2019 in Doha. Femke Bol in actie tijdens de WK outdoor van 2019 in Doha. Foto: ANP

'Ik ben maar gewoon Femke'

Bij het vorige grote toernooi, de WK in Doha in oktober 2019, maakte het grote publiek kennis met de studente communicatiewetenschappen. Tot haar grote vreugde haalde Bol de halve finales op de 400 meter horden. "Sindsdien heb ik veel vooruitgang geboekt en dat wil ik nu op een groot toernooi laten zien. Ik ben fit, ik wil racen."

'Veel vooruitgang' is een understatement, want Bol was in 2020 met twee zeges in Diamond League-wedstrijden de Nederlandse atletieksensatie op het wereldtoneel. Met 53,79 was ze vorig jaar de snelste vrouw ter wereld op de 400 meter horden, al was het door de coronacrisis een gemankeerd seizoen. In 2021 trekt ze die lijn indoor door op de 400 meter en komende zomer moet het hoogtepunt volgen op de Olympische Spelen in Tokio.

Bol probeert nuchter te blijven onder alle aandacht. "Er is veel op me afgekomen, ook buiten de baan. Maar in mijn hoofd zit altijd de gedachte dat er zomaar iemand sneller kan zijn. Als je zelf toptijden loopt, voelt het minder speciaal dan wanneer iemand anders het doet. Ik ben maar gewoon Femke. Zo ben ik opgevoed."

Femke Bol (rechts) vorige maand tijdens de NK atletiek. Femke Bol (rechts) vorige maand tijdens de NK atletiek. Foto: ANP

'Ik ga extra genieten'

De coronacrisis maakt het misschien ook makkelijker om niet te gaan zweven. Bol beleefde haar doorbraak in lege stadions, zo ook deze week in het Poolse Torun. "Ik had liever volle tribunes gehad, met familie erbij. Dat mis ik. Aan de andere kant weet ik niet wat ik mis, omdat ik sinds corona pas zo goed presteer en in echt grote wedstrijden meedoe."

Eigenlijk had ze vorig jaar al op de WK indoor in het Chinese Nanjing kunnen doorbreken, maar dat toernooi werd vanwege corona geschrapt, waarna de Spelen werden uitgesteld. "Dat was lastig, steeds weer een toernooi dat niet doorging. Daarom ga ik nu extra van dit EK genieten, ook al is er geen publiek. Ik ben er klaar voor."

De EK in Torun begint donderdag. Vrijdag om 11.05 uur loopt Bol de kwalificatie voor de 400 meter. De finale is zaterdag om 20.25 uur.