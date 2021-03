De internationale paardensportfederatie FEI heeft vrijwel alle internationale wedstrijden tot 28 maart geschrapt wegens de uitbraak van het gevaarlijke rhinopneumonievirus.

De maatregel treft tien landen van het Europese vasteland, waaronder Nederland, zo meldt de de Nederlandse bond KNHS. Ook het topevenement Dutch Masters, voorheen Indoor Brabant, dat volgende week zou beginnen valt onder het verbod.

Als enige uitzondering mogen de meerdere weken durende evenementen die op dit moment al begonnen zijn doorgaan. Dit is mede besloten om te voorkomen dat heel veel paarden tegelijk verplaatst worden.

De uitbraak van het rhinopneumonievirus begon ruim een week geleden op het internationale concours van Valencia. Inmiddels zijn er in meerdere landen gerelateerde uitbraken, waaronder in Frankrijk, Engeland en Duitsland. De FEI spreekt van de heftigste uitbraak in tientallen jaren.

In Valencia waren 25 paarden uit Nederland. Dertien daarvan staan weer in de eigen stal.

Zeker vier paarden zijn overleden

Volgens een woordvoerder van de KNHS betreft het een zeer besmettelijk virus. "Het virus kent meerdere varianten, de klachten kunnen variëren van milde verkoudheidsklachten tot ernstige neurologische verschijnselen. De neurologische verschijnselen kunnen overlijden tot gevolg hebben." De meeste paarden zijn tegen de ziekte gevaccineerd, maar dat biedt geen 100 procent zekerheid.

De FEI heeft inmiddels 21 veterinairs naar Valencia gestuurd om de zieke dieren te helpen en de twee plaatselijke dierenartsen te assisteren.

Van 4 paarden is bekend dat ze aan het virus zijn overleden, 84 paarden vertonen verschijnselen en 11 paarden worden behandeld in klinieken in Valencia en Barcelona.

Voor de Dutch Masters betekent het de tweede opeenvolgende afgelasting. Vorig seizoen werd het evenement in de Brabanthallen op het laatste moment geannuleerd wegens de uitbraak van COVID-19. Nu zouden de wedstrijden zonder publiek worden gehouden.