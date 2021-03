Judoka's uit Iran mogen hun land weer vertegenwoordigen op grote toernooien. Het Aziatische land is bij het internationaal sporttribunaal CAS met succes in beroep gegaan tegen een schorsing voor onbepaalde tijd.

Iran werd anderhalf jaar geleden geschorst door de internationale judofederatie IJF. De Iraanse autoriteiten en de nationale judobond eisten bij de WK van 2019 in Tokio namelijk dat Saeid Mollaei zich zou terugtrekken voor de halve finales, omdat de kans groot was dat hij in de finale tegenover de Israëliër Sagi Muki zou komen te staan. Iran erkent Israël niet als land.

Mollaei ging niet op de wens van zijn land in en werd vervolgens alsmaar verder onder druk gezet door de autoriteiten van zijn land. Hij verloor zijn partij in de halve finales uiteindelijk expres en dook na het toernooi onder in Duitsland.

Volgens het CAS (pdf) heeft Iran de regels "ernstig overtreden", maar is een schorsing voor onbepaalde tijd niet mogelijk volgens de statuten van de IJF. De disciplinaire commissie van de internationale judo moet zich daarom opnieuw over de zaak buigen. Tot die tijd is de schorsing opgeheven.

De Iraanse judobond reageerde verheugd op het besluit van het CAS en sprak van een "sportieve overwinning". De bond hoopt verder dat de contacten met de IJF worden verbeterd.

De 29-jarige Mollaei zal niet meer voor Iran judoën. De wereldkampioen van 2018 in de categorie onder 81 kilogram is sinds eind 2019 Mongolisch staatsburger en zal komende zomer voor dat land uitkomen op de Spelen van Tokio.