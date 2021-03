Het bestuur van de internationale atletiekfederatie World Athletics heeft het herstelplan goedgekeurd dat de Russische atletiekbond heeft opgesteld. De Russen ontsnappen daarmee aan nieuwe sancties en komen weer een stap dichter bij het einde van hun schorsing.

Rusland had afgelopen jaar al de vereiste hervormingen moeten doorvoeren in het dopingbeleid, maar World Athletics gaf het land eind september vijf maanden uitstel omdat het niet tevreden was over de eerste versie van het herstelplan.

Omdat geen sprake was van onwil, maar van gebrek aan geld en kennis, kreeg de Russische bond (RusAF) uitstel tot 1 maart.

"Dit is niet het einde, maar het begin van een lange reis", zegt voorzitter Sebastian Coe van de internationale federatie. "De RusAF moet enorm veel werk verrichten om het vertrouwen weer op te bouwen. De internationale experts die betrokken zijn bij de totstandkoming van dit herstelplan geloven dat het team dat nu de leiding heeft in staat is om de benodigde stappen te zetten."

De RusAF is sinds eind 2015 geschorst, nadat bewijs was gevonden voor grootschalig en gestructureerd dopinggebruik. Atleten uit Rusland zijn daarom al jaren niet welkom bij internationale evenementen. Alleen als ze konden aantonen dat ze hun sport volledig dopingvrij beoefenden en geen dopingverleden hadden, mochten ze onder neutrale vlag meedoen.

Later beslissing over deelname aan Spelen

Dat geldt niet voor de EK indoor van eind deze week in Polen. Daar doen helemaal geen Russen mee.

Later deze maand doet de taskforce die zich bezighoudt met de zaak een aanbeveling aan het bestuur van World Athletics over de mogelijke deelname onder neutrale vlag van Russische atleten aan de Olympische Spelen van Tokio.

"Sinds mijn aanstelling als voorzitter gaat er geen week voorbij waarin ik geen vragen moet beantwoorden over Rusland", zegt Coe. "Ik ben de taskforce, de experts en RusAF extreem dankbaar voor het maken van zo'n gedetailleerde routekaart om het vertrouwen terug te krijgen."