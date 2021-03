Estavana Polman is voor het eerst sinds ze een zware knieblessure opliep weer opgeroepen voor Oranje. De handbalsters spelen deze maand twee oefenwedstrijden tegen Slovenië.

De 28-jarige Polman liep in augustus vorig jaar een ernstige knieblessure op. Daardoor miste ze in december het EK, waar wereldkampioen Oranje teleurstellend zesde werd.

Polman, die in 2019 werd gekozen tot beste speelster van het WK, zal bij Oranje medisch getest worden. De kans dat het revalidatietraject het toelaat om mee te spelen in een van de duels is volgens de Nederlandse bond nihil.

Oranje maakt met de wedstrijden tegen Slovenië een begin aan de voorbereiding op de Olympische Spelen. Jessy Kramer is niet opgenomen in de selectie vanwege een blessure.

De eerste wedstrijd is op vrijdag 19 maart om 19.00 uur in Den Bosch. Twee dagen later treffen beide ploegen elkaar opnieuw, vanaf 16.00 uur.