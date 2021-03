Tiger Woods is ontroerd door de manier waarop golfers afgelopen weekend een eerbetoon aan hem brachten. Ze droegen op diverse golftoernooien een rode polo en zwarte broek om Woods een hart onder de riem te steken na zijn auto-ongeluk.

"Het is moeilijk om uit te leggen hoe ontroerd ik was toen ik de tv aanzette en alle rode T-shirts zag. Aan elke golfer en elke fan: jullie helpen me door deze moeilijke tijd heen", schrijft Woods maandag op Twitter.

De 45-jarige Amerikaan raakte vorige week gewond bij een eenzijdig auto-ongeluk. Hij sloeg over de kop en de brandweer moest hem uit het autowrak bevrijden.

Woods, die in zijn carrière 82 toernooien won waaronder vijftien majors, ligt nog altijd in een ziekenhuis in Los Angeles, waar hij herstelt van meerdere botbreuken in zijn rechterbeen.

'Tiger betekent alles voor mij'

Topspelers als Phil Mickelson, Tony Finau, Rory McIlroy, Jason Day, Tommy Fleetwood, Justin Thomas en Patrick Reed droegen een rode polo en een zwarte broek bij toernooien in Florida, Arizona en Puerto Rico. Het is de kenmerkende outfit waarin Woods vaak op de baan verscheen.

Het toernooi in Florida werd gewonnen door Collin Morikawa, die geen rood shirt droeg. Dat wilde hij wel, maar zijn kledingsponsor slaagde er niet in om op tijd een rode polo te leveren met zijn sponsorlogo's erop.

Na afloop noemde Morikawa Woods een inspiratiebron. "Tiger betekent alles voor mij. Gelukkig gaat het weer goed met hem na het ongeluk", zei de golfer tegen NBC.

"Maar ik denk niet dat we vaak genoeg 'dankjewel' kunnen zeggen. Ik ben blij dat Tiger er nog is, want we zijn al genoeg mensen te vroeg kwijtgeraakt."