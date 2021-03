Topatleet Yohan Blake is niet van plan om zich te laten vaccineren voor de Olympische Spelen in Tokio. De 31-jarige Jamaicaan, tweevoudig olympisch kampioen op de 4x100 meter, zegt maandag tegen The Gleaner dat hij 's werelds grootste sportevenement liever mist dan dat hij zich laat inenten.

"Ik wil geen vaccin, ook al mis ik daardoor de Spelen. Ik doe het gewoon niet. Ik wil er verder niet echt op ingaan, maar ik heb er zo mijn redenen voor", aldus Blake tegen de Jamaicaanse krant.

Vooralsnog is er geen vaccinatieplicht voor deelnemers aan de Spelen, al moedigt het internationaal olympisch comité (IOC) de sporters wel aan om zich te laten vaccineren zodra dat kan.

"Dit draagt bij aan een veilige omgeving van de Spelen, maar toont ook respect aan de Japanse bevolking, die erop mag vertrouwen dat zij beschermd wordt", liet de sportkoepel eind januari nog weten.

Blake, na Usain Bolt de snelste man ooit op de 100 en 200 meter, heeft er zo zijn eigen mening over. "Volg je geest, niet de massa", zei hij zondag nog in een video op Twitter. "Maar wees tegelijkertijd respectvol voor iedereen. Maak zelf je keuze."

De Spelen in Tokio staan na een jaar uitstel nog altijd gepland voor 23 juli. Wel is de druk de laatste tijd toegenomen: zo ziet een meerderheid van de Japanse bevolking vanwege de pandemie niets in het doorgaan van het evenement.