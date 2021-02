Robin Frijns heeft zaterdag de tweede E-Prix op het circuit van Diriyah in Saoedi-Arabië niet kunnen winnen. De Maastrichtenaar startte vanaf poleposition in de tweede race van dit Formule E-seizoen, maar eindigde als tweede achter de Engelsman Sam Bird.

Frijns behield bij de start nog wel zijn leidende positie, maar hij moest Bird vroeg in de race alsnog voorbij laten gaan. De coureur uit het team van Envision Virgin Racing hield de tweede plaats wel vast.

Nyck de Vries, die vrijdag de eerste E-Prix op het smalle stratencircuit in de Saoedische stad won, werd in de tweede race veertiende. De Sneker gaat nog wel aan kop in de WK-stand van de elektrische raceauto's.

De Vries kwam in de kwalificatie niet in actie. Hij mocht niet starten vanwege een crash van Edoardo Mortara. De Zwitser ramde tijdens de vrije training zijn auto van Rokit Venturi Racing op volle snelheid in de vangrails en werd naar het ziekenhuis afgevoerd voor medisch onderzoek.

FIA vermoedde defect in remmen

Baancommissarissen van de internationale autosportfederatie FIA vermoedden een defect in de remmen bij de wagen van Mortara, die wordt aangedreven door Mercedes, en geboden een onderzoek. Aangezien De Vries eveneens in een Mercedes rijdt, moest ook zijn auto tijdens de kwalificaties aan de kant blijven.

Frijns had voor dubbel Nederlands succes kunnen zorgen, want hij was zaterdag veruit de snelste in de kwalificaties. Toch miste hij in de race wat snelheid ten opzichte van de Jaguar van Bird, zijn voormalige teamgenoot.

De tweede plaats gaf Frijns toch voldoening, want hij had na een crash in de training op vrijdag niet aan de kwalificaties mee kunnen doen en moest toen als laatste starten in de eerste E-Prix van het jaar. Hij kwam mede daardoor niet verder dan de zeventiende plaats.