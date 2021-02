Polsstokhoogspringer Menno Vloon heeft zaterdag op indrukwekkende wijze zijn nationaal indoorrecord verbeterd. De Noord-Hollander reikte bij een wedstrijd in het Franse Clermont-Ferrand tot 5,96 meter.

Daarmee kwam Vloon liefst 15 centimeter hoger dan het oude record. De 5,81 meter sprong hij eind januari bij een wedstrijd in het Duitse Düsseldorf. Vloon deed ook nog drie pogingen op 6,01 meter, maar die lukten niet.

"Het is ongelooflijk. Ik ben in topvorm en de snelle aanloop hier heeft me geholpen zo hoog te komen. Deze hoogte geeft me ook veel vertrouwen voor de EK indoor, over een week in Torun. Daar wil ik meedoen voor de medailles", zei Vloon na afloop.

Vorige week slaagde Vloon er bij de NK atletiek in Apeldoorn niet in om het nationaal record aan te scherpen. Hij faalde tot drie keer toe op 5,82 meter. Met 5,80 meter werd hij wel Nederlands kampioen.

Vloon bereidt zich in Clermont-Ferrand voor op de EK indoor, die van 5 tot en met 7 maart in het Poolse Torun worden gehouden.

De geboren Zaandammer heeft ook al het nationaal record in de buitenlucht in handen. Dat staat op 5,85 meter, dat hij in 2017 noteerde.