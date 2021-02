LeBron James heeft vrijdagavond uitgebreid gereageerd op de kritiek die hij van Zlatan Ibrahimovic kreeg. De Zweedse voetballer vindt dat de basketballer van Los Angeles Lakers zich meer moet richten op zijn sport en niet bezig moet zijn met politieke zaken.

De 39-jarige Ibrahimovic zei deze week in een interview met Discovery + in Zweden dat hij James "een fenomenale basketballer" vindt, maar dat hij zich ergert aan mensen met een hoge status die hun mening geven over maatschappelijke kwesties.

"Ik voetbal omdat ik daar goed in ben. Als ik me had willen bemoeien met de politiek, dan had ik politicus moeten worden", zei Ibrahimovic. "Het is de eerste fout die mensen maken als ze beroemd worden. Ik probeer politieke onderwerpen altijd te vermijden en te doen waar ik goed in ben."

Na de zege van Los Angeles Lakers op Portland Trail Blazers (102-93) van vrijdagavond werd James geconfronteerd met de uitspraken van Ibrahimovic. In zijn reactie op de Zweed refereerde James onder meer aan de I Promise School, een basisschool in Akron (in de Amerikaanse staat Ohio) die hij oprichtte voor kansarme kinderen en kinderen met een leerachterstand.

"Ik zal me nooit alleen maar met mijn sport bezighouden", zei James. "Ik weet dat ik het platform heb om met mijn stem iets te kunnen betekenen, dus ik zal nooit stoppen met praten over zaken als gelijkheid en racisme. Ik heb een school met meer dan driehonderd kinderen die nu meemaken wat ik ooit heb meegemaakt in de samenleving. Zij verdienen ook een stem, en ik geef ze die."

Zlatan Ibrahimovic begrijpt niet waarom LeBron James zich bezighoudt met maatschappelijke kwesties. Foto: Pro Shots

James vindt Ibrahimovic hypocriet: 'Ik doe mijn huiswerk'

De 36-jarige James, een van de beste basketballers aller tijden, gebruikt zijn status regelmatig om zich in maatschappelijke kwesties te mengen en geldt als een boegbeeld van de Black Lives Matter-beweging.

De afgelopen jaren was de Amerikaan een van de criticasters van de voormalige president Donald Trump en de viervoudig NBA-kampioen spreekt zich regelmatig fel uit over politiegeweld tegen zwarte Amerikanen.

James vindt het opmerkelijk dat de kritiek op zijn maatschappelijke betrokkenheid van Ibrahimovic komt en verwees naar opmerkingen die de spits van AC Milan in 2018 maakte. Ibrahimovic zei destijds dat hij in zijn land weinig goed kan doen, omdat hij geen traditionele Zweedse achternaam zoals Svensson of Andersson heeft. De oud-Ajacied betichtte de Zweedse media toen van racisme.

"Het is grappig dat de kritiek op mij van de man komt die zich zelf in het verleden ook uitsprak over een maatschappelijk onderwerp", zei James. "Dat was hij toch? Hij had mij niet aan moeten vallen, want ik doe mijn huiswerk."