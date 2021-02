De Amerikaanse topgolfer Tiger Woods is in Los Angeles vol goede moed begonnen aan het herstel van de verwondingen die hij deze week opliep na een ernstig auto-ongeluk, zegt hij vrijdag in een verklaring op zijn Twitteraccount.

De vijftienvoudig winnaar van een major-golftoernooi is vrijdag verplaatst naar een ander ziekenhuis, het Cedars-Sinai Medical Center. De 45-jarige Woods gaat daar verder herstellen van de operatie die hij eerder deze week onderging in het Harbor-UCLA Medical Center van Los Angeles.

In de verklaring bedanken Woods en zijn familie voor de steun die ze de afgelopen dagen hebben ontvangen.

Woods raakte dinsdag zwaargewond bij een eenzijdig ongeval in zijn SUV, waarbij hij meerdere keren over de kop sloeg en door de brandweer uit zijn voertuig moest worden gered. Hij werd met spoed geopereerd aan enkele open breuken aan zijn rechterbeen en een verbrijzelde enkel.

De topgolfer reed vlak voor het ongeluk harder dan de maximale snelheid, maar de Amerikaan hoeft niet te vrezen dat hij wordt vervolgd voor roekeloos rijden.

Het is niet bekend hoelang Woods moet revalideren. De golflegende, die in zijn loopbaan al werd geplaagd door rugproblemen, zorgde in 2019 voor een historische comeback door na veertien jaar weer de Masters te winnen.