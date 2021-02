Nyck de Vries heeft vrijdag de eerste race van het nieuwe seizoen in de Formule E gewonnen. De coureur van Mercedes won op het circuit van Diriyah in Saoedi-Arabië vanaf poleposition.

Het is de eerste zege in de Formule E voor de 26-jarige De Vries, die als kampioen van de Formule 2 begin 2020 de overstap naar de klasse voor elektrische auto's maakte. In de slotrace van vorig jaar stond de Fries met een tweede plek voor het eerst op het podium.

Eerder op vrijdag had De Vries zijn eerste pole gepakt door in de kwalificatie de Zwitser Edoardo Mortara (Venturi) en de Duitsers Pascal Wehrlein (Porsche) en René Rast (Audi) voor te blijven. Tijdens de race, die drie kwartier plus één ronde duurde, reed de coureur van Mercedes steeds aan kop.

Halverwege moest de E-Prix tweemaal worden geneutraliseerd met een safetycar. De eerste neutralisatie volgde na een botsing tussen de Britten Sam Bird en Alex Lynn bij hun strijd om de zesde plaats. Kort nadat de baan weer vrijgegeven werd, reed de Duitser Maximilian Günther tegen een muur en keerde de safetycar terug op de baan.

De Vries wint met voorsprong van 2 seconden

De Vries zag daardoor zijn opgebouwde voorsprong slinken, maar reed met een voorsprong van 2 seconden op Mortara als eerste over de finish. De derde plaats ging naar de Australiër Mitch Evans.

Robin Frijns, de tweede Nederlander in de Formule E, wist geen tijd te noteren in de kwalificatie door een crash in de training en startte achteraan. De Limburger reed in de race van de 24e naar de zeventiende plek.

Voor het eerst in de achtjarige geschiedenis van de Formule E werd er een avondrace in het donker gehouden, op een met kunstlicht verlichte baan. Zaterdag wordt in Diriyah direct de tweede race van het seizoen verreden.