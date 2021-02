Tiger Woods is enkele dagen na zijn auto-ongeluk verplaatst naar een ander ziekenhuis. De golflegende gaat daar verder herstellen van de operatie die hij onderging in het Harbor-UCLA Medical Center in Los Angeles.

"Het was een voorrecht dat wij de eerste hulp mochten verlenen aan een van de grootste atleten van deze generatie", zo liet het ziekenhuis vrijdag weten. "Voor de revalidatie is het nu van belang dat hij naar een andere zorgorganisatie gaat."

Woods raakte zwaargewond bij een eenzijdig ongeval in zijn SUV, waarbij hij meerdere keren over de kop sloeg en door de brandweer uit zijn voertuig moest worden bevrijd. De voormalige nummer één van de wereld werd met spoed geopereerd aan enkele open breuken aan zijn rechterbeen en een verbrijzelde enkel.

De 45-jarige Woods reed vlak voor het ongeluk harder dan de maximale snelheid, maar de Amerikaan hoeft niet te vrezen dat hij wordt vervolgd voor roekeloos rijden. "We overwegen geen enkele aanklacht in deze crash. Dit was een ongeval en dat is geen misdaad", zei sheriff Alex Villanueva van Los Angeles County.

Het is niet bekend hoelang Woods moet revalideren. De golflegende, die in zijn loopbaan al werd geplaagd door rugproblemen, zorgde in 2019 voor een historische comeback door na veertien jaar weer de Masters te winnen.

Het was de de vijftiende keer dat hij in zijn carrière een major won. Woods schreef ook vier keer het PGA Championship en drie keer de US Open en The Open Championship op zijn naam. Op de Masters was hij in totaal vijf keer succesvol.