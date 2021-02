John Geddert, oud-coach van de Amerikaanse turnploeg, heeft donderdag zichzelf van het leven beroofd, zo hebben de autoriteiten bevestigd. De 63-jarige coach was even daarvoor aangeklaagd voor seksueel misbruik en mensenhandel.

Tegen Geddert waren 24 aanklachten ingediend door het Openbaar Ministerie in Michigan. Hij zou jonge turnsters hebben gedwongen om bij hem te trainen. Daarna werden ze verbaal en fysiek mishandeld.

De 63-jarige Geddert was coach van de Amerikaanse turnsters die in 2012 goud wonnen op de Olympische Spelen in Londen. Zes jaar later werd hij door de Amerikaanse gymnastiekbond geschorst vanwege de aantijgingen.

"De slachtoffers lijden aan eetstoornissen zoals boulimia en anorexia", zei aanklager Dana Nessel tijdens de behandeling van de zaak. "Er zijn zelfmoordpogingen en pogingen tot zelfbeschadiging gemeld. Ze werden herhaaldelijk gedwongen om te presteren, zelfs als ze geblesseerd waren."

Geddert had ook banden met de Amerikaanse sportarts Larry Nassar, die drie jaar geleden voor in totaal 175 jaar celstraf werd veroordeeld voor seksueel misbruik van verschillende turnsters.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis)