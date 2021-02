Caster Semenya stapt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens om de testosteronregel bij vrouwelijke atleten af te schaffen. Dat kondigt de tweevoudig olympisch kampioen op de 800 meter donderdag aan via Twitter.

De dertigjarige Semenya is geboren met een afwijking in haar chromosoom, waardoor ze drie keer zo veel hormonen aanmaakt als andere vrouwen. Na een regelwijziging in 2019 is Semenya verplicht om hormoonrenners te gebruiken om deel te kunnen nemen aan de 400, 800 en 1.500 meter. Voor andere afstanden geldt de limiet niet.

"Ik hoop dat het Hof een einde maakt aan de schending van het mensenrecht waar ik al jaren mee word geconfronteerd. Het enige wat we vragen is om voor eens en voor altijd vrij te mogen rennen, zoals de sterke en onverschrokken vrouwen die we zijn en altijd zijn geweest", aldus Semenya.

Semenya verloor vorig jaar een beroepszaak tegen de testosteronregel bij het Zwitserse federale hooggerechtshof. In 2018 kreeg ze ook geen gelijk bij het internationaal sporttribunaal CAS. Toch hoopt Semenya komende zomer zonder het gebruik van hormoonrenners haar olympische titel te kunnen verdedigen op de 800 meter.

Voor de invoering van de testosteronregel in 2019 heerste Semenya op de 800 meter. Bij haar laatste deelname aan de loopafstand won de Zuid-Afrikaanse voor de dertigste keer op rij. Naast haar twee olympische titels veroverde ze ook drie wereldtitels op de 800 meter.