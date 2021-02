Golficoon Tiger Woods zal niet worden vervolgd voor roekeloos rijden. "We overwegen geen enkele aanklacht in deze crash. Dit was een ongeval en dat is geen misdaad", zei sheriff Alex Villanueva van Los Angeles County.

Woods raakte dinsdagochtend rond 7.00 uur lokale tijd zwaargewond bij een eenzijdig ongeval. Zijn auto sloeg meerdere keren over de kop. De brandweer moest hem uit zijn zwaarbeschadigde voertuig bevrijden.

De 45-jarige Woods werd met spoed geopereerd aan enkele open breuken aan zijn rechterbeen en een verbrijzelde enkel. Er zijn pinnen en schroeven in de botten geplaatst. Volgens zijn artsen is de ingreep goed verlopen en is de vijftienvoudig major-winnaar weer bij kennis en aanspreekbaar.

Villanueva herhaalde dat er ook geen reden is om te vermoeden dat Woods drank of drugs heeft gebruikt. Bloedmonsters zijn niet afgenomen.

47 Auto Tiger Woods over de kop geslagen: topgolfer naar ziekenhuis

Meerdere ongelukken op weg van crash Woods

Het onderzoek naar het ongeval kan hooguit tot een strafrechterlijke vervolging leiden als zou blijken dat Woods bijvoorbeeld heeft getelefoneerd achter het stuur. "We beschouwen het als een ongeval", aldus de sheriff, die meldde dat er de afgelopen veertien maanden dertien verkeersongevallen hebben plaatsgevonden op de weg waar Woods crashte.

Woods was herstellende van een vijfde operatie aan zijn rug. Hij wordt al enkele jaren geplaagd door blessures en onderging ook enkele knieoperaties.