Nadine Visser heeft woensdag haar eigen Nederlands record op de 60 meter horden aangescherpt. De atlete liep in Madrid 7,81, waarmee ze de World Athletics Indoor Tour won.

Visser was twee honderdsten sneller dan haar oude Nederlands record, dat ze in 2018 in Birmingham liep. De 26-jarige Hoornse is zesvoudig Nederlands kampioen op de 60 meter horden indoor.

Met het nieuwe Nederlands record onderstreepte Visser haar goede vorm. Ze evenaarde de beste tijd van dit jaar, eerder liep de Amerikaanse Christina Clemons dezelfde tijd.

Behalve Visser plaatste ook Zoë Sedney (8,03) zich voor de finale van de World Athletics Indoor Tour in Madrid. In die eindstrijd kwam het talent niet verder dan de zesde tijd (8,35).

De meeting in Madrid is voor beide atletes het laatste optreden voor de EK indoor, die van 5 tot en met 7 maart worden gehouden in het Poolse Torun. Visser is daar titelverdediger op de 60 meter horden.