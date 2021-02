Ferrari heeft woensdag aangekondigd dat het in 2023 terugkeert in het hoogste niveau van het langeafstandsracen (WEC). Het roemruchte Italiaanse automerk gaat met een Hypercar deelnemen aan onder meer de 24 uur van Le Mans.

De laatste jaren deed Ferrari alleen mee in de lagere categoriën van de WEC. Door weer in de hoogste klasse (LMH) te gaan racen, maakt het merk weer kans op de hoofdprijzen.

"De afgelopen zeventig jaar hebben we op circuits overal ter wereld onze auto's naar overwinningen zien rijden", zegt Ferrari-CEO John Elkann. "Dat deden we door haarscherpe technologische oplossingen. Onze innovaties maken elke auto die geproduceerd wordt in Maranello buitengewoon."

"Met de nieuwe Hypercar voor Le Mans gaat Ferrari opnieuw de sportieve strijd aan, met de vastberadenheid om een hoofdrolspeler te zijn in een mondiaal evenement", aldus Elkann.

Ferrari boekte zijn laatste van negen overwinningen in Le Mans in 1965. De laatste decennia legde het bedrijf meer de focus op het Formule 1-team. Door het aanstaande budgetplafond kan er in de Formule 1 minder geld worden uitgegeven, waardoor Ferrari weer naar andere raceklassen kijkt.

Het team maakt later de naam van de auto en de coureurs die in de WEC gaan rijden bekend. In de hoogste klasse van het langeafstandsracen gaat Ferrari concurreren met Toyota, Peugeot, Audi, Porsche, Glickenhaus en ByKolles.