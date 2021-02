Femke Heemskerk krijgt toch nog een kans om zich op de 50 meter vrije slag te plaatsen voor de Olympische Spelen van Tokio. De 33-jarige zwemster strijdt op 9 april bij de Eindhoven Qualification Meet in Eindhoven met Valerie van Roon.

Heemskerk raakte in december haar olympisch ticket op de 50 vrij kwijt aan Van Roon. Ze moest de kwalificatiewedstrijden in Rotterdam zelf missen omdat haar man positief was getest op het coronavirus, en zag vervolgens dat Van Roon sneller was dan haar tijd (24,63 om 24,71).

Heemskerk sprak van overmacht, legde zich er niet bij neer en vroeg om een herkansing in de vorm van een swim-off. Zwembond KNZB weigerde dat, waarop de Roelofarendsveense een tuchtzaak startte én won.

De afgelopen vier weken is er overleg geweest tussen de KNZB, Heemskerk en Van Roon. Alle partijen hebben nu ingestemd met het voorstel dat Heemskerk en Van Roon op 9 april in Eindhoven beiden een laatste kans krijgen om hun tijd te verbeteren.

"De KNZB wilde hoger beroep aantekenen tegen de uitspraak van de tuchtcommissie, omdat we van mening blijven dat je in de kwalificatieprocedure voor Tokio geen rekening kunt houden met alle individuele COVID-gevallen", zegt technisch directeur André Cats woensdag.

"Tegelijkertijd is het belangrijk om deze zaak in de aanloop naar de Spelen zo snel mogelijk op te lossen, zeker ook in het belang van de betrokken zwemsters."

Valerie van Roon dacht begin december dat ze zeker was van Tokio. Foto: ANP

De al gezwommen tijden blijven staan

De al gezwommen tijden blijven staan, wat betekent dat Heemskerk in ieder geval sneller moet zijn dan 24,63. De andere deelneemsters aan de 50 vrij bij de Eindhoven Qualification Meet krijgen geen extra kans op olympische kwalificatie. Ranomi Kromowidjojo is op deze afstand al zeker van Tokio.

"Dit soort kwesties vreet energie van topsporters. Je wilt als sportbond natuurlijk niet dat sporters in dergelijke zenuwslopende situaties terechtkomen", aldus Cats.

"Het is daarom goed dat er nu helderheid is over het vervolg. Met name ook voor Valerie, die na een zeer sterke race in Rotterdam zeker dacht te zijn van Tokio, is de situatie ontzettend vervelend."