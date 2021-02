Tiger Woods is in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) met succes geopereerd aan de verwondingen die hij dinsdagavond opliep bij een zwaar auto-ongeluk. De Amerikaanse topgolfer is bij kennis en verkeert buiten levensgevaar.

In een verklaring namens de familie laat de arts van het ziekenhuis in de staat Californië weten dat de 45-jarige Woods een lange operatie aan open beenbreuken heeft ondergaan, waarbij een metalen staaf in zijn been en schroeven en pinnen in zijn voet en enkel zijn geplaatst. Spieren en weefsel zijn aangetast.

Verder staat in de verklaring dat Woods wakker en aanspreekbaar is en dat hij voorlopig zal herstellen in het ziekenhuis. De familie vraagt om rust en privacy.

Woods sloeg dinsdag bij een eenzijdig auto-ongeluk over de kop en belandde naast de weg. Hij moest door de hulpdiensten met speciaal gereedschap uit zijn auto worden bevrijd en werd per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Uit onderzoek van de politie bleek dat Woods te hard had gereden. Er is geen bewijs dat de golflegende vlak voor het ongeluk onwel zou zijn geworden of onder invloed was.

Woods geldt met vijftien majorzeges als een van de grootste golfers ooit. Naast door zijn successen wordt zijn carrière gekenmerkt door blessureleed en privéproblemen. In 2019 keerde hij na enkele moeizame jaren terug aan de top.