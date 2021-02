De Amerikaanse topgolfer Tiger Woods reed "harder dan de normale snelheid" vlak voordat hij dinsdagochtend met zijn auto van de weg raakte, hebben de autoriteiten van het district Los Angeles dinsdagmiddag (lokale tijd) gemeld in een persconferentie.

Woods zou dinsdagochtend de rand van de weg hebben aangetikt en vervolgens een boom hebben geraakt. Daarna vloog hij met zijn SUV meerdere keren over de kop. De voorkant van de auto raakte daardoor volledig verwoest.

De autoriteiten bevestigen dat de 45-jarige topsporter met zware verwondingen aan zijn benen werd aangetroffen door de hulpdiensten. Hij zat bekneld en kon even later worden bevrijd. Volgens de politie was Woods bij bewustzijn en aanspreekbaar toen de hulpdiensten arriveerden.

Er zou "geen enkel bewijs" zijn geweest dat Woods vlak voor het ongeluk onwel zou zijn geworden of onder invloed was.

Volgens de autoriteiten mag Woods van geluk spreken dat het interieur van zijn auto intact was gebleven en dat hij een gordel droeg. Een sheriff zegt dat het ongeluk anders waarschijnlijk een fatale uitkomst had gehad.

Woods' zaakwaarnemer zei eerder al dat de golfer meerdere verwondingen aan zijn benen zou hebben opgelopen. Woods zou momenteel een operatie ondergaan. De autoriteiten wilden bij de persconferentie in opdracht van het management van Woods geen verdere uitspraken doen over zijn toestand.

De L.A. Times weet te melden dat Woods aan het ongeluk een verbrijzelde enkel en twee gebroken benen heeft overgehouden, maar dit is nog niet bevestigd.

Woods was in de jaren negentig van de vorige eeuw en de jaren nul van deze eeuw de succesvolste golfer ter wereld door veertien majors te winnen. Daarna viel hij door privéproblemen in een diep dal. Na enkele moeizame jaren keerde Woods terug aan de top en in 2019 won hij met The Masters zijn vijftiende major.