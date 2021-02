Beachvolleybalsters die in maart deelnemen aan het toernooi uit de World Tour in de Qatarese hoofdstad Doha mogen toch in hun normale outfit spelen. Het bikiniverbod, waar eerder over werd gesproken, is van de baan.

"De bond van Qatar heeft bevestigd dat er geen restricties zijn voor de outfits van vrouwelijke spelers", meldt de internationale volleybalbond FIVB dinsdagavond. Het eerste beachvolleybaltoernooi in maanden staat gepland voor 8 tot en met 12 maart.

De FIVB had in eerste instantie onderzoek gedaan onder speelsters naar de bereidheid hun kleding aan te passen. De meesten hadden daar geen moeite mee. Hoewel er ook tegenstand was, besloot de internationale volleybalbond dat er voor het eerst een beachvolleybaltoernooi voor vrouwen zou plaatsvinden in Qatar.

"De FIVB vindt dat beachvolleybal voor vrouwen moet worden beoordeeld op basis van prestaties en inspanningen, en niet op de kleding. Daarom moeten speelsters, als ze daarom vragen, in staat worden gesteld in hun normale outfit te spelen", aldus de FIVB nu.

Het Nederlandse duo Madelein Meppelink/Sanne Keizer liet eerder weten geen moeite te hebben om in een shirt en een broek tot op de knie te moeten spelen. Het Duitse koppel Karla Borger/Julia Sude besloot daarentegen niet naar Doha af te reizen.