Tiger Woods is dinsdag zwaargewond naar een ziekenhuis in Los Angeles gebracht. De Amerikaanse topgolfer raakte betrokken bij een eenzijdig auto-ongeluk.

De 45-jarige Woods sloeg dinsdagochtend (lokale tijd) met zijn auto over de kop en belandde naast de weg, zo meldt de politie van Los Angeles. Zij konden Woods met speciaal gereedschap uit de zwaar beschadigde auto bevrijden.

Woods was de enige inzittende van de auto. Hij werd per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. CNN meldt dat Woods buiten levensgevaar is, maar dat hij wel gecompliceerde breuken in beide benen heeft.

Eerder meldde Woods' manager Mark Steinberg al dat de golfer geopereerd wordt aan zware verwondingen aan zijn benen. "Dank voor alle medeleven en steunbetuigingen", aldus Steinberg.

De politie voert een onderzoek uit naar de toedracht van het ongeluk.

Woods won in 2019 eerste major na jaren van privéproblemen

Woods was in de jaren negentig van de vorige eeuw en de jaren nul van deze eeuw de succesvolste golfer ter wereld door veertien majors te winnen. Daarna viel hij door privéproblemen in een diep dal. Na enkele moeizame jaren keerde Woods terug aan de top en in 2019 won hij met The Masters zijn vijftiende major.

Vorige maand onderging Woods voor de vijfde keer in zijn carrière een rugoperatie, waardoor hij voorlopig niet zou kunnen spelen.

De Amerikaanse golfbond PGA reageerde in een korte verklaring op het ongeluk: "We zijn op de hoogte van het auto-ongeluk van Tiger Woods en wachten verdere informatie af na zijn operatie. Iedereen bij de PGA en alle spelers bidden voor Tiger. Hij heeft onze steun bij zijn herstel."