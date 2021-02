Joop Alberda, technisch directeur van volleybalbond Nevobo, en Oranje-captain Maret Grothues spreken met bewondering over Lonneke Slöetjes, die dinsdag bekendmaakte een punt te zetten achter haar volleybalcarrière. Volgens Alberda en Grothues behoorde de 30-jarige aanvaller tot de beste speelsters ter wereld, maar merkte je dat niet aan haar gedrag.

"Lonneke was een speelster die ambitie, verantwoordelijkheid en perfectionisme samenbracht en die zeldzame mix van eigenschappen maakt haar tot een bijzondere topsporter", zegt Alberda op de website van Nevobo. "Ze is altijd zeer bescheiden gebleven en ik vermoed dat ze zelf niet beseft hoe groot ze was als speelster."

De dertigjarige Slöetjes debuteerde in 2008 in Oranje en speelde 302 interlands. In 2015 pakte ze met de Nederlandse ploeg zilver op het EK in eigen land en een jaar later was er een vierde plaats op de Spelen in Rio de Janeiro.

Grothues was al die jaren teamgenoot van Slöetjes. "Lonneke was echt een speelster van wereldklasse. Met haar samen hebben we veel hoogtepunten beleefd", vertelt de 32-jarige Grothues. "Ondanks al deze successen is ze een van de be­schei­denste mensen die ik ken. Zowel binnen als buiten het veld is ze een zeer prettige persoon die altijd voor mensen klaarstaat."

'Het was een eer om naast haar in het veld te staan'

Op clubniveau won Slöetjes twee keer de Champions League met het Turkse VakifBank Istanbul, maar met Oranje bleef een hoofdprijs uit. Individueel viel ze wel in de prijzen. Zo werd Slöetjes verkozen tot beste diagonaalspeelster van het olympisch volleybaltoernooi in 2016.

"Ze kan terugkijken op een hele mooie, succesvolle carrière", vertelt Grothues. "Het was een eer om naast haar in het veld te staan. We gaan haar missen." Alberda ziet Slöetjes als een van de beste Nederlandse volleybalsters ooit: "Haar bijdrage aan het Nederlandse volleybal wordt met grote letters bijgeschreven in de geschiedenis van onze sport."

Slöetjes was al bijna een jaar niet actief als volleybalster. In mei 2020 had ze besloten even afstand te nemen van de sport. Tijdens die pauze vond ze niet de drijfveer om door te gaan en dus stopt ze definitief.