Lonneke Slöetjes stopt met volleybal. De 302-voudig Oranje-international, die al een pauze had genomen om afstand te nemen van haar sport, heeft besloten dat haar carrière definitief voorbij is.

De dertigjarige Slöetjes speelde op clubniveau jarenlang in het buitenland en groeide het afgelopen decennium uit tot een van de beste Nederlandse volleybalsters ooit. Ze richt zich nu op een maatschappelijke carrière.

Slöetjes deed met Oranje een keer mee aan de Spelen en dat was in 2016 in Rio de Janeiro. Nederland greep in de Braziliaanse stad door een nederlaag in de troostfinale tegen de Verenigde Staten net naast een medaille.

Begin 2020 greep de geboren Achterhoekse met Nederland naast een ticket voor de Spelen in Tokio. Slöetjes nam vervolgens de tijd om na te denken over het vervolg van haar carrière. "Het afgelopen jaar heb ik gezocht naar drijfveren en motieven om weer te gaan spelen", vertelt Slöetjes dinsdag in een toelichting op haar besluit om te stoppen.

"De kriebels om weer te gaan spelen, kwamen niet. Ik merk dat ik veel energie haal uit andere dingen die op mijn pad komen en die ik kan leren, bijvoorbeeld op het gebied van mijn studie. Daarnaast wil ik ook graag bij mijn familie in de buurt zijn nu."

Slöetjes won twee keer de Champions League

Slöetjes maakte in 2008 haar interlanddebuut en groeide uit tot een belangrijke aanvaller. In 2015 was ze met Oranje dicht bij de Europese titel, maar in de finale in Ahoy met elfuizend toeschouwers was Rusland te sterk.

Ook op de Spelen in Rio, waar Oranje in de halve finales verloor van de latere olympisch kampioen China, maakte Slöetjes indruk. Ze werd uitgeroepen tot beste diagonaalspeelster van het toernooi.

Op clubniveau was Slöetjes het succesvolst bij het Turkse VakifBank Istanbul, waarmee ze in 2017 en 2018 de Champions League won. "De successen met Oranje en de Turkse club VakifBank zullen mij altijd bijblijven", zegt Sloëtjes dinsdag. "En natuurlijk de vele vriendschappen die ik aan het volleybal heb overgehouden. Het is helemaal goed zo."