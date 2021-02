Artemi Panarin zal voorlopig niet in actie komen in de Noord-Amerikaanse NHL. De Russische ijshockeyer is in eigen land beschuldigd van mishandeling van een jonge vrouw. Volgens zijn club New York Rangers is dat verhaal verzonnen omdat Panarin de Russische oppositieleider Alexei Navalny openlijk steunt.

Andrei Nazarov, die jaren geleden korte tijd de coach van Panarin was bij een Russisch team, vertelde zaterdag in een interview met de krant Komsomolskaya Pravda dat zijn voormalige pupil in 2011 opgepakt zou zijn omdat hij een achttienjarige vrouw had geslagen in een hotelbar in de Letse hoofdstad Riga.

Volgens Nazarov, die eerder al kritisch was over de steun van Panarin aan Navalny, belandde de vrouw op de grond na een paar rake klappen van Panarin. De strafzaak zou volgens de coach en voormalig NHL-speler tien jaar geleden gesloten zijn "nadat er 40.000 euro was betaald".

De 29-jarige Panarin ontkent de beschuldiging met klem, meldt New York Rangers maandag in een verklaring. "Dit is een verzonnen verhaal. En heel duidelijk een vorm van intimidatie jegens Artemi omdat hij zich heeft uitgesproken over recente politieke ontwikkelingen."

Panarin is volgens zijn club "vanzelfsprekend geschokt en bezorgd" en zal daarom om persoonlijke reden voorlopig niet bij zijn team zijn. "De Rangers steunen Artemi volledig en zullen hem helpen om de bron van deze ongegronde beschuldigingen te identificeren", aldus de ijshockeyclub uit New York.

Panarin sprak vorige maand steun uit voor Navalny

Panarin, die sinds 2015 in de Verenigde Staten speelt en woont, is een van de weinige Russische topsporters die de Russische president Vladimir Poetin openlijk heeft bekritiseerd.

De ijshockeyer, die vorig seizoen als derde eindigde in de verkiezing voor meest waardevolle speler in de NHL, zei in 2019 in een interview dat "het probleem in Rusland is dat we Poetin als bovenmenselijk behandelen. Heel veel geld gaat naar Moskou. Dat heb ik altijd oneerlijk gevonden."

Een maand geleden postte Panarin een foto van Navalny op zijn Instagram-pagina, met in het Russisch de tekst "vrijheid voor Navalny". De Rus wilde geen commentaar geven op die post, maar hij plaatste de foto en tekst een paar dagen nadat de oppositieleider was teruggekeerd naar Rusland en direct was opgepakt.

Maandag werd bekend dat de Europese Unie sancties oplegt aan vier Russen die een aandeel hebben in de opsluiting van Navalny in een strafkamp.

Komsomolskaya Pravda is een tabloid van de ESN Group. Dat bedrijf heeft nauwe banden met aardgasreus Gazprom, dat weer nauwe banden heeft met Poetin.