Fernando Tatís heeft maandag officieel een van de grootste sportcontracten ooit getekend. De 22-jarige honkballer van San Diego Padres krijgt de komende veertien jaar in totaal 340 miljoen dollar (omgerekend 280 miljoen euro) aan salaris.

Het contract van Tatís is het langste in de geschiedenis van de Major League Baseball (MLB), de Noord-Amerikaanse honkbalcompetitie.

De totale waarde van 340 miljoen dollar is het op twee na grootste bedrag ooit in de MLB en het op drie na grootste in de Amerikaanse teamsporten (zie tabel hieronder).

Lionel Messi zit momenteel in het laatste jaar van het grootste sportcontract ooit. Een paar weken geleden lekte via de Spaanse krant El Mundo Deportivo uit dat de vedette van FC Barcelona in 2017 een vierjarige verbintenis ter waarde van ruim 555 miljoen euro tekende.

Grootste sportcontracten ooit (totale waarde) 1. Lionel Messi (voetbal) - 4 jaar, 555 miljoen euro

2. Patrick Mahomes (American football) - 12 jaar, 414 miljoen euro

3. Mike Trout (honkbal): 12 jaar, 351 miljoen euro

4. Canelo Álvarez (boksen): 5 jaar, 300 miljoen euro

5. Mookie Betts (honkbal): 12 jaar, 300 miljoen euro

6. Fernando Tatís (honkbal): 14 jaar, 280 miljoen euro

7. Bryce Harper (honkbal): 13 jaar, 272 miljoen euro

8. Giancarlo Stanton (honkbal): 13 jaar, 267 miljoen euro

9. Gerrit Cole (honkbal): 9 jaar, 266,5 miljoen euro

10. Manny Machado (honkbal): 10 jaar, 247 miljoen euro

Tatís geldt als een van beste honkballers ter wereld

Tatís heeft pas twee seizoenen in de MLB achter zijn naam staan, maar hij geldt nu al als een van de beste honkballers ter wereld en als het gezicht van de Padres.

De korte stop sloeg vorig seizoen zeventien homeruns, goed voor de gedeelde vierde plek in de MLB. Met 45 binnengeslagen punten eindigde hij als achtste op die ranglijst.

Tatís, die ook verdedigend uitstekend is, werd achter Freddie Freeman, Mookie Betts en zijn ploeggenoot Manny Machado vierde in de verkiezing van meest waardevolle speler (MVP) van de National League.

San Diego haalde in 2020 voor het eerst in veertien jaar de play-offs, waarin de ploeg in de tweede ronde werd uitgeschakeld door de latere kampioen Los Angeles Dodgers. De Padres, die al 52 jaar bestaan, hopen dat Tatís het team de komende jaren naar het eerste kampioenschap in de clubgeschiedenis kan leiden.

Het nieuwe MLB-seizoen begint op 1 april.