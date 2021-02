De Nederlandse basketballers hebben de EK-kwalificatie maandag afgesloten met een nederlaag tegen Zweden. Oranje had zich zaterdag al verzekerd van deelname aan het EK van 2022.

Nederland moest in de bubbel in Istanboel met 74-59 buigen voor Zweden. Emmanuel Nzekwesi was met elf punten de topscorer bij de ploeg van de Italiaanse bondscoach Maurizio Buscaglia.

De basketballers wonnen zaterdag in de Turkse stad met 65-57 van Kroatië en stelden daarmee een ticket veilig voor het EK, dat volgend jaar wordt gespeeld in Tsjechië, Georgië, Duitsland en Italië.

Ondanks de nederlaag tegen Zweden eindigde Oranje als tweede in de poule, achter Kroatië.

De basketballers deden in 2015 ook mee aan het Europees kampioenschap. Dat was toen voor het eerst in 26 jaar.