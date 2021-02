Het is hoogst onzeker of Marc Márquez zijn rentree kan maken bij de openingsrace van het MotoGP-seizoen, de Grand Prix van Qatar op 28 maart. De zesvoudig wereldkampioen is nog altijd niet volledig hersteld van de gecompliceerde armbreuk die hij vorig jaar al in de eerste GP opliep.

Márquez zal volgende maand niet aanwezig zijn bij de testdagen in Qatar (6-7 maart en 10-12 maart), meldde zijn team Repsol Honda maandag bij de presentatie van de nieuwe motor. De coureur blijft zich vooralsnog concentreren op zijn revalidatie.

"Het is heel belangrijk dat ik naar de artsen en naar mijn lichaam luister. Ik stap pas op de motor wanneer ik 100 procent fit ben en om dat te bereiken heb ik nog wat werk te verrichten", aldus Márquez.

De 28-jarige Spanjaard brak zijn rechterbovenarm bij een crash in de eerste race van 2020, op 19 juli in Jerez. Hij onderging een operatie, maar forceerde de plaat die in zijn arm was gezet bij het openen van een raam.

Een tweede ingreep was daardoor noodzakelijk. Hij stond vervolgens het hele seizoen aan de kant en moest toezien hoe zijn landgenoot Joan Mir na een spannende strijd de titel in de koningsklasse van de motorsport veroverde.

"Het gaat geleidelijk beter en het herstel verloopt op zich voorspoedig, maar de artsen weten niet wanneer ik er weer klaar voor ben. Het belangrijkste is dat ik me elke week beter voel en dat het optimisme toeneemt", zei Márquez. "Ik mis de sport enorm: het racen, de adrenaline, alles eigenlijk."

'Geen idee wanneer ik weer op topniveau ben'

Márquez stelt zichzelf geen harde doelen voor 2021. "Ik ben er zolang uit geweest, dat ik tijd nodig heb om weer de oude Marc te worden. Ik heb geen idee hoeveel races ik nodig heb om weer op dat topniveau te komen."

"Eigenlijk is het belangrijkste doel weer op de motor te kunnen zitten en te genieten. Het interesseert me ook totaal niet wie mijn concurrenten zijn. Mir is de wereldkampioen, dus hij zal het wel zijn, maar het boeit me niet. Ik heb eerst een andere strijd te winnen."

Márquez domineerde de MotoGP voor zijn blessure. Hij werd wereldkampioen in 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 en 2019.