Femke Bol weet zelf ook niet precies wat haar de afgelopen maand is overkomen. De pas twintigjarige atlete liep zondag bij de NK indoor voor de vierde keer in minder dan vier weken een Nederlands record op de 400 meter en zal over een kleine twee weken de topfavoriet zijn bij de EK indoor in Polen.

"Het overweldigt me een beetje", zei Bol in Apeldoorn over haar bijzondere prestaties. "Ik hoop niet dat het gaat wennen. Ik had niet per se verwacht dat ik weer een Nederlands record zou lopen, want ik voelde me wat moe. Woensdag liep ik nog in Torun en de terugreis was best lang."

De Amersfoortse begon haar bijzondere reeks toptijden op de 400 meter op 30 januari in Wenen, waar ze met 50,96 na 23 jaar het Nederlands record afpakte van Ester Goossens. Vervolgens liep ze 50,81 in Metz, 50,66 afgelopen woensdag in Torun en 50,64 zondag bij de NK.

Bol koos in het Omnisport in Apeldoorn ondanks de vermoeidheid voor een gewaagde tactiek. "Ik opende harder dan ik normaal doe, want ik weet dat Lieke Klaver altijd de eerste 200 meter sneller is en ik wilde niet dat het gat naar haar te groot zou worden. Het laatste deel van de race ging ik wel helemaal stuk, maar die tijd vergoedt dan alles. Ik geniet er heel erg van."

Femke Bol (rechts) met Lieke Klaver. Femke Bol (rechts) met Lieke Klaver. Foto: ANP

'Ik kijk uit naar de EK'

Bol staat met haar tijd van 50,64 derde op de wereldjaarranglijst, achter olympisch kampioene Shaunae Miller-Uibo van de Bahama's (50,21) en de pas achttienjarige Amerikaanse Athing Mu (50,52). "Femke is van uitzonderlijk hoog niveau", aldus technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie.

De Nederlandse reist zonder twijfel als topkandidaat voor het goud af naar de EK indoor in Torun (5-7 maart). "De uitdaging is om steeds harder te lopen tegen sterkere meiden, dus ik kijk ernaar uit", aldus Bol. "Ik zal best iets nerveuzer zijn omdat ik de favoriet ben, maar ik kan vertrouwen op mezelf."

Met Klaver heeft Nederland nog een zeer talentvolle 400 meter-loopster. De 22-jarige Noord-Hollandse eindigde zondag achter haar goede vriendin Bol als tweede bij de NK in een persoonlijk record (51,21). Die tijd was goed voor olympische kwalificatie en de vierde plaats op de wereldjaarlijst. "Mooier kan bijna niet", glunderde Klaver.

Nederland zal ruim dertig atleten afvaardigen naar de EK indoor, en dan zijn wereldtoppers Sifan Hassan en Dafne Schippers er niet eens bij.

"Het kan zijn dat de atleten wat sneller zijn dankzij de nieuwste lichting spikes, maar het effect van die schoenen is niet helder", aldus Roskam. "Nieuwe namen dienen zich aan en breken door. Ik verwacht heel veel finaleplaatsen en zie genoeg medaillekandidaten."